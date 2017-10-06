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Политика и экономика

Андрей Тарасенко: Спасибо Путину

В администрации края состоялось официальное представление нового главы региона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 октября, Андрей Тарасенко официально вступил в должность врио губернатора Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews c места события.

В своем приветственном слове новый глава региона горячо поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.

Врио губернатора пока что отложил общение с прессой. 

Как ранее сообщало РИА VladNews, в администрации Приморского края полпред Юрий Трутнев объявил о прекращении полномочий губернатора края Владимира Миклушевского: зачитал приказ президента о досрочной отставке от 4 октября 2017 года. Он также представил нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Напомним, для знакомства с новым врио главы региона в администрации края собралась вся элита Приморья: журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, религиозные и общественные деятели, представители силовых структур.

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