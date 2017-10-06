Андрей Тарасенко: Спасибо Путину 15:14, 06 октября Андрей Тарасенко: Спасибо Путину
Миклушевский выступил с прощальной речью в 15:07, 06 октября Миклушевский выступил с прощальной речью в "Белом доме" (Эксклюзив)
Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского 14:42, 06 октября Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского
Новостная лента
Октябрь, 06 пятница
16:23
Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
16:23
Навальный подготовил подарок на день рождения Владимира Путина
16:23
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
16:12
Выставка российских художников открывается в Харбине Фото
16:01
Во Владивостоке в четверг произошло 70 ДТП Эксклюзив
15:50
Два японских корабля посетят с визитом вежливости Владивосток
15:38
В приморском Сафари-парке появились малыши белки-летяги Видео
15:26
Афиша культурных событий Приморья с 7 по 13 октября
15:14
Андрей Тарасенко: Спасибо Путину
15:13
ФСБ: Установлены личности россиян, устроивших вал звонков о лжеминированиях
15:07
Миклушевский выступил с прощальной речью в "Белом доме" Эксклюзив
15:01
Житель Владивостока получил срок за избиение полицейского
14:49
«Экошоу-2017» станет финальной точкой цикла экологических мероприятий Владивостока Фото
14:42
Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского
14:36
С рейса «Петропавловск-Камчатский - Владивосток» полицейские сняли дебошира
14:22
Эксперты: Каждый пятый приморец уже сделал прививку от гриппа
14:11
Приморские КВНщики попадут в телевизор
14:00
Элита Приморья собралась в «Белом доме» Фото и Видео
13:59
Жителя Владивостока в пит-стопе едва не накормили салатом с «сюрпризом» Фото
13:46
Во Владивостоке прошло заседание эвакуационной комиссии города Фото
13:32
Трутнев предложил передать полномочия по дальневосточным землям КРДВ
13:21
Огонь охватил двухэтажный жилой дом в Приморье
13:09
Шикарные улыбки владивостокцев Фото
12:58
Новый врио губернатора Приморья задерживается на свое представление
12:57
Рухнувший мост в Приморье остается в состоянии «полуфабриката»? Эксклюзив
12:42
Во Владивостоке впервые пройдёт Live Jazz Dancing Фото
12:32
Юрий Трутнев «уволил» чиновника приморской администрации «по собственному»
12:21
Приморский серийный грабитель предстанет перед судом
12:09
Приморец получил пожизненный срок за расстрел четырех человек
11:57
Пешеход погиб под колесами авто в Приморье
11:43
Полиция проводит проверку по факту опрокидывания экскаватора во Владивостоке
11:30
Автомобиль перевернулся на объездной трассе во Владивостоке
11:18
Неизвестный напал на женщину и украл у нее кошелек
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Миклушевский выступил с прощальной речью в "Белом доме"

Экс-губернатор Приморья рассказала о планах на будущее
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 6 октября, выступил с прощальной речью на представлении нового временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Губернатор рассказал о новом месте работы в Москве, поблагодарил всех, кто с ним работал и пожелал удачи новому врио.

От также отметил, как много сделал для Приморского края на посту губернатора, и сказал, что новому главе нужно достойно завершить работу по многим начатым проектам. 

Владимир Миклушевский также поблагодарил полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева за работу, так как "он помогал краю больше, чем другие полпреды". Жители Приморья, пострадавшие при тайфунах, получили помощь, подчеркнул экс-глава региона.

Как ранее сообщало РИА VladNews, сегодня, 6 октября,  в администрации Приморского края полпред Юрий Трутнев объявил о прекращении полномочий губернатора края Владимира Миклушевского: зачитал приказ президента России Владимира Путина о досрочной отставке от 4 октября 2017 года. Он также представил нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Напомним, для знакомства с новым врио главы региона в администрации края собралась вся элита Приморья: журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, религиозные и общественные деятели, представители силовых структур.

Читайте также:
Похожие новости
Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского
14:42, 06 октября 2017 Трутнев объявил о прекращении полномочий Владимира Миклушевского

Полпред главы государства на Дальнем Востоке зачитал приказ президента

Элита Приморья собралась в «Белом доме»
14:00, 06 октября 2017 Элита Приморья собралась в «Белом доме»

Все ожидают нового врио губернатора края Андрея Тарасенко

Новый врио губернатора Приморья задерживается на свое представление
12:58, 06 октября 2017 Новый врио губернатора Приморья задерживается на свое представление

У Андрея Тарасенко задержали самолет

Юрий Трутнев «уволил» чиновника приморской администрации «по собственному»
12:32, 06 октября 2017 Юрий Трутнев «уволил» чиновника приморской администрации «по собственному»

Полпред президента в ДФО рассказал, какие чиновники на местах не нужны правительству

Новый глава Приморья познакомится с подчиненными сегодня
10:06, 06 октября 2017 Новый глава Приморья познакомится с подчиненными сегодня

Андрея Тарасенко представят сегодня в «белом доме»

Доллар снизился до отметки 2014 года
09:54, 06 октября 2017 Доллар снизился до отметки 2014 года

Курс валют на 6 октября

Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности
09:40, 06 октября 2017 Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности

Сведения из декларации Андрея Тарасенко за 2015 и 2016 годы