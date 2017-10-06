Экс-губернатор Приморья рассказала о планах на будущее

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 6 октября, выступил с прощальной речью на представлении нового временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Губернатор рассказал о новом месте работы в Москве, поблагодарил всех, кто с ним работал и пожелал удачи новому врио.

От также отметил, как много сделал для Приморского края на посту губернатора, и сказал, что новому главе нужно достойно завершить работу по многим начатым проектам.

Владимир Миклушевский также поблагодарил полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева за работу, так как "он помогал краю больше, чем другие полпреды". Жители Приморья, пострадавшие при тайфунах, получили помощь, подчеркнул экс-глава региона.

Как ранее сообщало РИА VladNews, сегодня, 6 октября, в администрации Приморского края полпред Юрий Трутнев объявил о прекращении полномочий губернатора края Владимира Миклушевского: зачитал приказ президента России Владимира Путина о досрочной отставке от 4 октября 2017 года. Он также представил нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Напомним, для знакомства с новым врио главы региона в администрации края собралась вся элита Приморья: журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, религиозные и общественные деятели, представители силовых структур.