Элита Приморья собралась в «Белом доме»

Все ожидают нового врио губернатора края Андрея Тарасенко

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

В администрации края собралась вся элита Приморья для знакомства с новым врио главы региона, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Буквально 30 минут остается до начала представления нового и.о губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

В администрации края уже собрались журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, общественные деятели, представители силовых структур. Стоит отметить, что на мероприятие осуществляется пропускной режим. У входа дежурят сотрудники полиции, которые досматривают входящих.

Напомним, что из-за задержки рейса, на котром прибыл новый глава региона, мероприятие было перенесено с 14.00 на 14.30.