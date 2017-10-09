Руководство Приморского океанариума: автор петиции не знает о реальном положении дел

Руководство Приморского океанариума прокомментировало петицию с требованием закрыть учреждение, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"У авторов петиции неверное представление о структуре океанариума. Они считают, что океанариум – это белухи и моржи. Между тем это лишь его небольшая часть. Морские млекопитающие живут в одном из подразделений океанариума - дельфинарии.

Приморский океанариум - это в первую очередь экологический, образовательный и научный проект. Это огромный комплекс с историческими экспозициями, с экспозициями гидробионтов. Здесь работает большой отдел экологического просвещения. В океанариуме пять научных лабораторий с новейшим оборудованием. В океанариуме читают лекции, проводят бесплатные занятия для студентов, школьников и воспитанников детских садов. В образовательный день, по средам, океанариум посещают сотни детей, подростков и молодых людей. Мы очень надеемся, что любовь к морю останется у них на всю жизнь и многие выберут для себя профессию биолога и вернутся работать к нам.

Приводить обвинения, содержащиеся в петиции, может только человек, совершенно незнакомый с сутью происходящего, с физиологией и навыками поведения морских млекопитающих. Так, белуха подняла со дна решетку не потому, что ей «было невыносимо там находиться». Этим животным природой свойственно подрывать дно. К слову, проектировал и строил здание не Приморский океанариум, он лишь его эксплуатант.

"То, что животные попадают в океанариум зачастую больными и ослабленными, тоже не «придуманное оправдание», как пишет автор (или авторы). Оставленных матерями ослабленных зверей зачастую подбирают на лежбищах. Выходить удается многих, но не всех. Показателен недавний случай, когда на Камчатке подобрали маленького калана, и океанариум отказался его принять – специалисты считали его нежизнеспособным, к тому же в океанариуме не было свободных водоемов. Детеныш не выжил. Сей прискорбный факт прошел мимо внимания общественности. Можно только представить негодование, если бы калан умер уже на территории океанариума.

По поводу любого происшествия океанариум извещает все надзорные органы, которые проводят свое разбирательство. Вскрытие животных проводит сторонняя организация. Поэтому «придумать оправдания» в океанариуме не могут. Кроме того, по поводу любого происшествия создается внутренняя комиссия, которая устанавливает причины, делает выводы, разрабатывает рекомендации.

Опыт содержания морских млекопитающих в океанариумах еще очень мал. Более того, в России только один государственный океанариум. Еще и по этой причине он извещает общественность о том, что здесь происходит. Мы на виду и ничего не скрываем. Остальные - все частные. И что происходит там, узнать, как правило, невозможно.

В океанариуме хорошие условия содержания гидробионтов. Укрепляется ветеринарная служба, в качестве главного ветеринара к нам приехал достаточно опытный специалист. К слову, ветеринария морских млекопитающих - тоже очень молодое направление.

За год океанариум посетили шестьсот тысяч человек. Многие люди, поддержавшие петицию, скорей всего ни разу не были здесь. Может, стоит увидеть все своими глазами?", - сообщает руководство океанариума.