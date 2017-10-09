Приморцы просят закрыть океанариум

Петиция набрала уже 145 562 голоса

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Петицию с просьбой закрыть Приморский океанариум подписали уже более 145 миллионов человек, сообщает корреспондент РИА VladNews. Жители края требуют прекратить страдания животных.

"Мы требуем, чтобы Океанариум был закрыт как минимум до устранения всех нарушений и угроз для жизни животных, а животные были либо отпущены в естественную среду обитания, либо переданы в другие цивилизованные океанариумы. Также требуем, чтобы все виновные в смерти животных, включая руководство, были привлечены к уголовной ответственности и получили реальные, а не условные, сроки заключения", - говорится в петиции, размещенной на популярном сайте change.org.

Напомним, за три года существования Приморского океанариума там погибло в общей сложности 14 животных. Причем как минимум одно животное - детеныш сивуча, было зверски забито молотком. По мнению приморцев, на каждую новую смерть руководство океанариума придумывает лишь несуразные оправдания:

"То животное было больно и ослаблено, то белуха задохнулась пытаясь покинуть бассейн через сливную трубу (это насколько было невыносимо там находиться?), то произошло отключение электроэнергии (где резервные дизельгенераторы, запитывающие системы жизнеобеспечения?), то в гибели виновата оставленная веревка (специально для суицида?), то пятимесячный сивуч до смерти напугал взрослого слесаря и тот, в порыве «самообороны», забил его молотком. Это не помещается в границы не только понятий человечности, но и здравого смысла в целом", - сообщается в петиции.

Так, 25 октября 2016 года, стало известно о гибели двух дельфинов. Третий дельфин-белобочка Ами, отравленная в октябре 2016 года, погибла в Приморском океанариуме. 12 мая в океанариуме умерли четыре ската. 23 сентября, в Приморском океанариуме погибла белуха Маруся, которая содержалась в Базе исследования морских млекопитающих (БИММ).

"Уже совершенно очевидно, что ни руководство, ни персонал Океанариума, не в состоянии обеспечить безопасные и достойные условия обитания морским млекопитающим. Океанариум превратился в современный прообраз «отряда 731», став «фабрикой смерти». А само решение о строительстве объекта носило чисто политический и популистский характер", - говорят приморцы.

Петиция набрала уже 145 562 голоса и вскоре может быть направлена Генеральному прокурору, главе Минприроды, отделению Гринпис в РФ.