В Приморском океанариуме скончалась отравленная в октябре дельфин Ами

Она выжила после смерти двух других белобочек - но ветеринары все же не смогли ее спасти

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Третий дельфин-белобочка Ами, отравленная в октябре 2016 года, погибла в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказала пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

"Сегодня в Приморском океанариуме скончалась белобочка Ами. Она была в числе дельфинов, отравленных в октябре 2016 года. Тогда погибли две белобочки, но Ами удалось реанимировать. По заявлению океанариума было возбуждено уголовное дело, в котором Приморский океанариум является пострадавшей стороной. Результаты следствия еще не озвучены", - сообщила Молчанова.

Напомним, после трагедии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Последняя из отравившейся тройки дельфинов, Ами с октября постоянно болела, поэтому не участвовала в представлениях.

"Были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, но состояние дельфина ухудшалось. Ами теряла в весе, месяц назад ее перевели на искусственное вскармливание, но выходить дельфина так и не удалось", - рассказала представитель океанариума.