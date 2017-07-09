В Приморском океанариуме скончалась отравленная в октябре дельфин Ами

Третий дельфин-белобочка Ами, отравленная в октябре 2016 года, погибла в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказала пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.
"Сегодня в Приморском океанариуме скончалась белобочка Ами. Она была в числе дельфинов, отравленных в октябре 2016 года. Тогда погибли две белобочки, но Ами удалось реанимировать. По заявлению океанариума было возбуждено уголовное дело, в котором Приморский океанариум является пострадавшей стороной. Результаты следствия еще не озвучены", - сообщила Молчанова.
Напомним, после трагедии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Последняя из отравившейся тройки дельфинов, Ами с октября постоянно болела, поэтому не участвовала в представлениях.
"Были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, но состояние дельфина ухудшалось. Ами теряла в весе, месяц назад ее перевели на искусственное вскармливание, но выходить дельфина так и не удалось", - рассказала представитель океанариума.
Вскрытие дельфина проведут сотрудники Центра диагностики болезней животных института животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии.
Напомним, за несколько дней до смерти двух белобочек в океанариуме погиб сивуч Старк, спасенный летом 2016 года на Сахалине: на теле животного были множественные удары молотка. В конце июня 2017 года погиб скат-орляк, живший в экспозиции "Океанская бездна"; вскрытие показало кровоизлияние в мозг. Заключение о гибели еще не составлено.
Отметим, что с ноября по 20 декабря Приморский океанариум временно не работал для посетителей - в связи с объявленными профилактическими работами: за полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".