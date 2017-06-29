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В Приморском океанариуме погиб скат-орляк

У животного произошло кровоизлияние в мозг
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Приморском океанариуме во вторник, 27 июня, умер один из скотов-орляков, которые живут в экспозиции «Океанская бездна», сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что сотрудники океанариума заметили, что скат потерял координацию. Было принято решение его отсадить, но уже вечером скат погиб.

Как сообщили в пресс-службу, вскрытие показало, что у ската произошло кровоизлияние в мозг. Однако заключение о его гибели будет составлено позже, когда будет точно установлена причина смерти животного.

- Ран и гематом на теле нет. Присутствуют потертости на коже, которые скат получил при движении по грунту при нарушении координации. У других обитателей экспозиции повреждений не выявлено, за исключением одного из 33 яванских бычерылов, у которого обнаружен небольшой порез на спинке, - сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

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