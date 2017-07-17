Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов

В редакцию РИА VladNews поступили документы служебной проверки

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В редакцию РИА VladNews поступили документы служебной проверки по факту гибели четырех особей хвостокола, сообщает РИА VladNews.

Акт гласит, что 12 мая в океанариуме умерли четыре ската, находившиеся на карантине. Как стало известно, животные скончались из-за нарушений их жизнеобеспечения. Погибшие находились в танках группы Н1, однако в этот день подпитка водой танков была закрыта.

В ходе проверки было установлено, что красная изолента, удерживающая конец шланга подающего воду в танк-накопитель отклеилась, в связи, с чем он выпал из танка и вода лилась на пол.

Ответственным за смерть за смерть скатов стал начальник отдела содержания гидробионтов тропический морей.

Приморский океанариум прокомментировал данный инцидент:

- Приморский океанариум не определяет цену гидробионтов и не закупает их. Гидробионты поступают через единого поставщика ФГУП «РСУ» Управделами Президента РФ. Участие специалистов океанариума в пополнении коллекции сводится к определению необходимых видов, их отбору и сопровождению на место. Скаты находились не в главном здании, а в Научно- адаптационном корпусе. Приморский океанариум является лишь эксплуатантом комплекса. По этой причине Океанариум не уполномочен комментировать технические вопросы, связанные с его обслуживанием. По поводу произошедшего Приморский океанариум выставил обслуживающей организации претензию, - сообщили в пресс-службе.