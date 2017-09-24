Еще одна белуха погибла в Приморском океанариуме

Млекопитающее запуталось в сетке и не смогло выбраться

Владивосток, воскресенье, 24 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в Приморском океанариуме погибла белуха Маруся, которая содержалась в Базе исследования морских млекопитающих (БИММ), сообщает РИА VladNews.

Как сообщил источник агентству РИА VladNews, животное запуталось в сути и не смогло всплыть, в результате чего задохнулось.

- Ответственность за всех животных на директоре, он ее переложил на главного тренера и главного специалиста (начальника) отдела дельфинария. Ни один из трех на БИММе не появлялись очень давно, животные там брошены и так, как в шоу они не участвуют, то дирекций до них нет никакого дела, - рассказал источники.

Отметим, что БИММ - это часть океанариума, которая расположенная на противоположенном от океанариума мысу бухты Парис.

Напомним, что белуха Маруся - двенадцатое крупное животное, погибшее по вине разгильдяйства администрации.