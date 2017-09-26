Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду

Об этом стало известно после вчерашнего заседания по продлению ареста Андрею Пушкарёву

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев, а также его брат - экс-директор ОАО "Востокцемент" Андрей Пушкарев и директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников в скором времени прибудут в приморскую столицу.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 25 сентября Московский городской суд уже в шестой раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-директору компании «Востокцемент» Андрею Пушкарёву. Традиционно доводы защиты о необходимости постоянного медицинского вмешательства в виде многочисленных операций (Андрей Пушкарёв в 2015 году получил множественные травмы лица в результате несчастного случая, после чего перенёс не один десяток сложнейших операций, которые необходимо продолжать) с целью смягчения меры пресечения так и остались без внимания судьи. Домашний арест Андрею Пушкарёву был продлён до 30 ноября.

Напомним, Андрея Пушкарёв был арестован в июне 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе в процессе закупок администрацией Владивостока строительных материалов для строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. В марте этого года следствие предъявило Пушкарёву обвинение в даче взятки собственному брату Игорю Пушкарёву, с 2008 года возглавляющему администрацию Владивостока. Однако спустя почти шестнадцать месяцев предварительного следствия, стороной обвинения так и не были предъявлены конкретные доказательства вины по делу Пушкарёвых – Лушникова.

По мнению экспертов, это связано с тем, что следствие готовится отправить материалы дела на утверждение в Генеральную прокуратуру РФ, после чего переслать их в Ленинский суд Владивостока. Таким образом вполне вероятно, что мэр Владивостока и другие участники процесса прибудут в приморскую столицу до конца 2017 года.

Эту версию подтвердил и сам временно отстранённый глава Владивостока Игорь Пушкарёва на своих страницах в социальных сетях.

«Вчера Мосгорсуд продлил меру пресечения моему брату Андрею Пушкарёву. Уже больше пятнадцати месяцев он находится под домашним арестом, львиную долю которого он провёл в медицинских учреждениях. Но сам факт максимально возможного давления путём изоляции от внешнего мира был важен для следствия, ведь их главной задачей оставались попытки получить признательные показания», - напомнил градоначальник. «Тем не менее тянуть уже просто не куда. Мы ознакомились с материалами дела и в ближайшее время они будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ. Не знаю насколько там сочтут убедительными доводы следствия, но в любом случае все нестыковки вскроются во время суда. Уже скоро мы прибудем во Владивосток, а дома, как говорится, и стены помогают».

По мнению юриста Александра Шемелёва, в 2008-2012 гг. служившего вице-губернатором Приморья по правовой и внутренней политике, у следствия действительно уже нет возможности излишне затягивать расследование по делу, в связи с чем самые интересные моменты будут появляться на этапе рассмотрения дела в суде.

«Практика показывает, что даже в самых, на первый взгляд, очевидных делах, всё бывает не так однозначно. Вспомним дела таких федеральных политиков как Алексей Улюкаев, Никита Белых или местных чиновников Сергея Сидоренко, Олега Ежова. В деле Игоря Пушкарёва изначально был ряд нестыковок обвинения с фактологической базой. Полагаю, что во время рассмотрения дела в суде общественность узнает реальное положение дел, после которого и можно будет делать конкретные выводы», - отмечает Шемелёв.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.