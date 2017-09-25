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Дело Пушкарёва

​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву

Суд не прислушался к доводам защиты
Фото: VladNews.ru Фото: VladNews.ru
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews. Заседание началось в 12:00 по московскому времени. Ходатайство следователя о продлении меры пресечения суд также удовлетворил. Домашний арест продлен до 30 ноября.

Напомни, Андрей Пушкарев вот уже второй год остается в Москве под домашним арестом по делу Игоря Пушкарева. 19 июня Московский городской суд в пятый раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 30 сентября и отклонил апелляционную жалобу защиты. Суд не принял во внимание, что Андрей Пушкарев проходит лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За полтора года ему было сделано 22 операции и постоянное вмешательство требуется по сегодняшний день.

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