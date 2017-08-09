Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова

Заседание назначено на 10 августа, начало - в 15:00

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд рассмотрит апелляцию защиты вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова о мере пресечения, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Заседание состоится 10 августа, начало запланировано на 15:00.

Напомним, адвокат Евгения Вишнякова в конце июля заявлял о намерении обжаловать решение Фрунзенского районного суда об избрании в отношении вице-губернатора меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 сентября.

Отметим, что сейчас Вишняков проходит по делу по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наказание по части 2 данной статьи различно - от штрафа в 100 тысяч рублей до 7 лет колонии.

Напомним, ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа - по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.