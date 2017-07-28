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Защита вице-губернатора Приморья попытается «вытащить» его из СИЗО

Адвокат заявил о намерении подать апелляцию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Защита вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова планирует обжаловать его арест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
РИА Новости. Об этом заявил адвокат чиновника. Евгений Вишняков, остается в должности вице-губернатора. Он находится в СИЗО по решению суда - сроком до 10 сентября. Сейчас Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий.

Напомним, ранее в Москве прошла встреча журналистов с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления компании Алексеем Миллером. В том числе, здесь обсуждались и проблемы Приморья.

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