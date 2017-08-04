Игорь Пушкарев: Новый сквер во Владивостоке - еще одна маленькая победа

​Временно отстранённый глава города прокомментировал создание сквера «Юбилейный»

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал создание нового сквера в приморской столице, сообщает РИА VladNews.

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал:

"Друзья, сегодня во Владивостоке в связи с 80-летием Первореченского района силами жителей открылся сквер «Юбилейный». Этот сквер создан на территории храма Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы и, я уверен, станет местом, где каждый житель города сможет отдохнуть, остаться наедине с самим собой и собраться с мыслями.

Это действительно ещё одна маленькая победа в направлении по благоустройству Владивостока. За многие годы инфраструктура городских скверов и зон отдыха износилась. Пешеходные зоны, парапеты и малые архитектурные формы требовали ремонта.

Для меня и моей команды было одним из приоритетов создать комфортные условия для жителей города. За последние несколько лет было создано и реконструировано более 20 скверов и набережных. Такая работа началась в преддверии саммита АТЭС и была продолжена после международного события. Среди объектов – скверы в центре города и в отдаленных районах Владивостока: Адмиральский, Городов-побратимов, Почетных граждан, Муравьева-Амурского, Театральный, Центральный, Чехова, Рыбацкой славы, Катюши, Щетининой, Веры и надежды, сквер в районе ул. Борисенко, Парк Победы около Дома молодёжи и другие.

Владивосток и дальше будет становиться более комфортным и доступным не только для жителей, но и гостей столицы Приморья."

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву