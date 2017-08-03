СУ СК Приморья не комментирует задержание бывшего чиновника администрации края

С бывшим Приморским театром оперы и балета снова возникли вопросы

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Следственный комитет Приморья не комментирует информацию о задержании бывшего заместителя начальника департамента земельных отношений администрации Приморского края Ильи Терехова. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews представитель ведомства, "Следственный комитет не комментирует данную информацию".

Напомним, информация о задержании Терехова появилась сегодня. Источник сообщает о том, что Илье Терехову вменяются в вину нарушения при передаче имущества Приморского театра опера и балета.

Необходимо отметить, что это не первый вопрос криминального характера в связи с Приморским театром опера и балета, ставшим Приморской сценой петербургской Мариинки: ранее судимость получил экс-директор Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко. Сам театр оперы и балета является давним должником в системе судебных приставов Приморского края: на исполнении в ведомстве - более 50 листов на общую сумму 105,5 миллионов рублей. На счета театра наложен арест - но движения средств здесь нет, а имущество было целиком передано Мариинскому театру.