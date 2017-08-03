2 августа правоохранительные органы задержали бывшего заместителя департамента земельных отношений администрации Приморского края Илью Терехова, сообщает РИА VladNews. Об этом на своей странице в Fb пишет юрист Алексей Клецкин. Бывшим чиновником занимается Следственный комитет региона. Экс-заместителю краевого департамента вменяются в вину нарушения при передаче имущества Приморского театра опера и балета.
В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента
Дело связано с передачей имущества Приморского театра опера и балетаВладивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.
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