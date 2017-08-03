В Приморье задержан бывший чиновник краевого департамента

Дело связано с передачей имущества Приморского театра опера и балета

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

2 августа правоохранительные органы задержали бывшего заместителя департамента земельных отношений администрации Приморского края Илью Терехова, сообщает РИА VladNews. Об этом на своей странице в Fb пишет юрист Алексей Клецкин. Бывшим чиновником занимается Следственный комитет региона. Экс-заместителю краевого департамента вменяются в вину нарушения при передаче имущества Приморского театра опера и балета.