Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке? 17:59, 02 августа Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником 17:57, 02 августа Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске 17:46, 02 августа В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
Новостная лента
Август, 02 среда
18:47
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:47
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
18:47
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
18:12
Экспорт Приморского меда в АТР резко упал
17:59
Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
17:57
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
17:46
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
17:36
В ближайшие двое суток погода в Приморье сильно ухудшится
17:24
Подростков Владивостока приглашают на «Зарядку со стражем порядка»
17:10
Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
16:58
За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП
16:47
В Приморье пропал ребенок Фото
16:45
В Приморье произошло смертельное ДТП
16:32
Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться
16:21
Подростки, покинувшие самовольно детский дом во Владивостоке, вернулись через несколько часов
16:08
Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
15:53
Иностранные подписчики разбившейся мотоциклистки во Владивостоке не могут поверить в ее смерть
15:45
Таможня: Иностранцы чемоданами тащат валюту из Владивостока в КНДР
15:34
Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей
15:23
Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма Эксклюзив
15:11
Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
14:59
Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:47
Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:38
Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке
14:27
Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении Фото
14:16
Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
14:05
Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский Фото
13:54
В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда
13:41
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:34
Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной Фото
13:30
Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом
13:19
Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал» Эксклюзив
13:08
Сбербанк и Google учат бизнесменов Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником

Новая запись появилась в социальных сетях
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поздравил десантников с профессиональным праздником, сообщает РИА VladNews.

"Поздравляю десантников с 87-й годовщиной со Дня образования Воздушно-десантных войск, - написал Игорь Пушкарев на своей сранице в социальной сети. - Пусть небо над вашей головой будет чистым, а приземление — успешным. Спасибо вам за ваш труд и службу, которую вы с гордостью несёте, славя наше с вами Отечество. Желаю вам здоровья, крепких семей и как можно больше радостных моментов в жизни. Сегодня во Владивостоке проходят праздничные мероприятия, посвящённые этой дате. Отметьте этот праздник так же достойно, как и несёте службу!".

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему
16:53, 31 июля 2017 Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему

Депутат краевого парламента прокомментировал обвинения против временно отстраненного главы Владивостока

Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!
12:07, 30 июля 2017 Игорь Пушкарев: С праздником, Владивосток!

Временно отстраненный глава города поздравил военных моряков с Днем ВМФ

​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
13:28, 28 июля 2017 ​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях

Таким образом они отмечают основные достижения мэра

Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
12:06, 28 июля 2017 Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока

Сегодня состоялось последнее заседание думы города четвёртого созыва

Игорь Пушкарев: Дорожные работы в городе тормозят бюрократические пробуксовки
09:58, 28 июля 2017 Игорь Пушкарев: Дорожные работы в городе тормозят бюрократические пробуксовки

Временно отстранённый от должности глава Владивостока прокомментировал дорожную ситуацию в городе

Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева
12:08, 27 июля 2017 Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева

Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда

Владивосток столкнулся с первыми последствиями отсутствия Игоря Пушкарёва
14:25, 26 июля 2017 Владивосток столкнулся с первыми последствиями отсутствия Игоря Пушкарёва

Это отразилось на одной из самых насущных проблемах города – дорогах