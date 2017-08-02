Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником

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Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поздравил десантников с профессиональным праздником, сообщает РИА VladNews.

"Поздравляю десантников с 87-й годовщиной со Дня образования Воздушно-десантных войск, - написал Игорь Пушкарев на своей сранице в социальной сети. - Пусть небо над вашей головой будет чистым, а приземление — успешным. Спасибо вам за ваш труд и службу, которую вы с гордостью несёте, славя наше с вами Отечество. Желаю вам здоровья, крепких семей и как можно больше радостных моментов в жизни. Сегодня во Владивостоке проходят праздничные мероприятия, посвящённые этой дате. Отметьте этот праздник так же достойно, как и несёте службу!".

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву