Геннадий Лазарев: Залезать в городской бюджет Игорю Пушкарёву было ни к чему

Депутат краевого парламента прокомментировал обвинения против временно отстраненного главы Владивостока

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Профессор, доктор экономических наук, президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, депутат Законодательного Собрания Приморского края Геннадий Лазарев прокомментировал РИА VladNews обвинения против временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарёва:

- Я знал не одного мэра, но моё глубокое убеждение в том, что именно в период руководства Игоря Сергеевича город обрел хозяина и активно развивался. Лучше было с дорогами, лучше было с коммуникациями, лучше было с городским хозяйством, лучше было с благоустройством. Как раз всё то, чем должен, в моем понимании, заниматься мэр, Игорь Сергеевич как раз и занимался и были результаты. С одной стороны, это его заслуга, но с другой стороны надо иметь ввиду, что это все пришлось на период подготовки к саммиту, были дополнительные деньги, ресурсы, внимание Федерального Центра. Но этими ресурсами тоже можно было по-разному распорядиться. Игорь Сергеевич распорядился так, что все горожане на себе лучшую сторону этого почувствовали.

Что касается обвинения, я сам документов этих не видел на основании которых его обвиняют. И для того, чтобы как-то достоверно судить надо смотреть первоисточники. Но я Игоря Сергеевича знаю много-много лет и считаю, что ему этого насколько я знаю было совсем ни к чему. Залезать в городской бюджет для того, чтобы какие-то там манипуляции с деньгами делать. Он просто-напросто не такой человек. И кроме всего прочего достаточно обеспеченный с одной стороны, а с другой стороны, он не стал бы рисковать на этих манипуляциях потому, что очень ответственно относился к своей репутации. У него были планы идти дальше по карьерной лестнице. И мне с учётом того с какой стороны я его знаю кажется, что это для него не типично и весьма маловероятно. А дальше надо смотреть на основании документов, наверное, в период суда это в какой-то степени прояснится.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву