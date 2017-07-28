Источник: Вице-губернатор Приморья Вишняков вину не признает

Второй фигурант - глава администрации Уссурийска - находится под подпиской о невыезде

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Как стало известно порталу «Золотой мост» из неофициальных источников, вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, задержанный 26 июля, а 27 июля арестованный по решению суда, свою вину не признаёт, сообщает РИА VladNews.

Свою позицию о непричастности к каким-либо противоправным действиям он озвучил в ходе судебного заседания, на котором ему избирали меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, можно сказать, что в этом деле следственного «блицкрига» не будет – теперь виновность господина Вишнякова (если она действительно имеется – прим. ред.) придётся доказывать долго и кропотливо.

Впрочем, Евгений Вишняков – не первый из приморских вице-губернаторов «последней поры», кто не признает своей вины. Так, «строительный» экс-вице-губернатор Олег Ежов, дело которого начали рассматривать во Фрунзенском суде Владивостока, также заявил о том, что никакого преступления не совершал.

Что же касается второго фигуранта дела о газификации микрорайона «Радужный» в Уссурийске – главы администрации Уссурийского городского округа Евгения Коржа, то, как сообщает «Интерфакс», он находится на подписке о невыезде.