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Суд над Олегом Ежовым начнется 11 июля

Начало первого судебного заседания назначено на 14:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

С 11 июля Фрунзенский районный суд Владивостока начнет рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, обвиняемого в совершении преступления по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает РИА VladNews со ссылкой на базу данных суда. Начало заседания назначено на 14:00.

Отметим, Фрунзенский суд принял дело Ежова к производству в конце июня. Обвинительное заключение подписано заместителем Генпрокурора России Юрием Гулягиным. 

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, - более 100 миллионов рублей, срок окончания - октябрь 2013 года. 

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.

Напомним, Олег Ежов до 15 июля пробудет в СИЗО - по решению Приморского краевого суда, удовлетворившего ходатайство следствия.

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