Уголовное дело против Андрея Лушникова обрастает новыми подробностями

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Недавние новости о возбуждении уголовного дела против экс-директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова обрастают новыми непубличными подробностями.

Как стало известно РИА VladNews из собственных источников, представители следственного комитета вынесли постановления о возобновлении следственных действий и возбуждении уголовного дела 5 июля, после чего должны были освободить Андрея Лушникова из-под стражи. Дело в том, Андрей Лушников, как и временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарёв, уже более года находится под арестом. Уголовно-процессуальный кодекс содержит только одно основание, по которому следствие может содержать под стражей лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений (а обвинение Андрея Лушникова относилось именно к этой категории) свыше 12 месяцев - если идет ознакомление с делом. Однако с учётом того, что после возобновления уголовного дела процедура ознакомления с материалами дела была прекращена, Андрей Лушников подлежал немедленному освобождению, так как 12-ти месячный срок истек еще в мае.

Вместе с тем, на следующий день 6 июля в Московском городском суде рассматривалась апелляция Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова по поводу продления их ареста. Следователь знал о новых обстоятельствах, но скрыл их от суда.

Как пояснил адвокат Игоря Пушкарёва Александр Высоцкий, новых деталей в деле Игоря Пушкарева не появилось. «7 числа до нас довели, что органы следствия решили уточнить обвинение. На мой взгляд, на данном этапе это незаконно. По сути эти уточнения не связаны с предъявлением новых обвинений Лушникову. Сторона обвинения решила уточнить некоторые моменты (я бы не хотел их конкретизировать), которые незначительны, абсурдны и на квалификацию дела не повлияют». Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что утяжеление обвинения Лушникову скорее всего формальное и связано с тем, что теперь его обвиняют в особо тяжком преступлении, а это основание дает следствию возможность держать его под стражей до 18 месяцев, не считая срока на ознакомление с делом (которое теперь начнется с самого начала).

Поражает и скоротечность расследования нового уголовного дела. В частности, 07 июля в 11 часов Андрею Лушникову предъявили обвинение в пособничестве в получении взятки, и в 13:45 этого же дня предварительное следствие по делу было окончено.

Отметим, что это уже не первое нарушение в деле братьев Пушкарёвых за прошедший год. Так, на декабрьское заседание Мосгорсуда, во время которого заслушивалось продление содержания главы краевого центра в СИЗО, прокурор пришёл в суд без документов, а следователь и вовсе не явился. В марте следствием была нарушена процедура временного отстранении мэра от должности. Несмотря на обязанность передать Игорю Пушкарёву документы на ознакомление, этого не было сделано.

Процессуальные нарушения в громких делах последних лет становятся чем-то обыденным. Пожалуй, одним из наиболее показательных дел, стал арест сокамерника Игоря Пушкарёва экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Как стало известно на прошедшем 18 июля заседании суда, Малобродского почти месяц незаконно содержали под стражей без возбуждения уголовного дела. Как ни странно, но об этом сообщил во время судебного заседания представитель прокуратуры.

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», - сказал прокурор в суде. Однако даже несмотря на это Басманный суд г.Москвы продлил срок его содержания под стражей.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.