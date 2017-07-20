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Общество

​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом

Уголовное дело возбудили только вчера
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

18 июля в Москве состоялось заседание Басманного суда по продлению ареста экс-директору «Гоголь-центра», экс-продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Особенность на первый взгляд стандартного дела состояла в том, что представитель прокуратуры в ходе заседания суда заявил о невозможности продления ареста Малобродскому в виду отсутствия постановления о возбуждении уголовного дела.

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», - сказал представитель прокуратуры в суде.

Как отмечают адвокаты, для в нынешнее время это нонсенс, когда прокурор не согласен с позицией следствия.

Напомним, Алексей Малобродский был задержан 19 июня в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии  с Постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации.

Адвокат Малобродского во время судебного заседания отметила, что уголовное дело возбудило только утром 18 июля, в то время как арест был почти месяц назад.

«Следствие задним числом возбуждает уголовное дело. Мой подзащитный не получал никаких уведомлений и ему не предъявлено обвинение. Все документы были состряпаны сегодня. Малобродский должен быть освобожден из зала немедленно», - передаёт слова адвоката Интерфакс.

Несмотря на доводы защиты суд принял решение продлить арест Малобродскому до конца октября.

Ещё одной интересной деталью дела Малобродского стало то, что он оказался в одной камере с арестованным мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым. Об этом стало известно после выхода интервью в газете «Московский комсомолец», которые появилось после визита членов ОНК в СИЗО «Матросская тишина».

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