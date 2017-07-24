Приморцы в очередной раз с юмором отнеслись к прошедшему наводнению

Уссурийцы сняли смешное короткое видео о буднях приморца после дождя

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Прошедший недавно циклон осложнил жизнь приморцам, сообщает корреспондент РИА VladNews. Однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к ситуации.

Ранее агентство сообщало, что проезд и пеший проход во дворе дома по адресу Новоникольский проезд, 10 в Уссурийске оказался полностью затоплен. Жителей района перевозили на лодках между домами. Такая ситуация, по словам местных жителей, происходит постоянно после сильных дождей. Сейчас вода во дворе немного спала и уже не доставляет таких проблем жильцам дома.

Уссурийцы сняли смешное видео об обычном дне жителя Новоникольского проезда, 10. Молодой человек с котенком на руках, сидя на стуле, ловит, по его словам, корм коту. Закинув удочку прямо с крыльца подъезда, парень ожидает улов. Снимает видео девушка, которую ситуация изрядно веселит.

Нашлись и пессимисты, которые не смогли не напомнить авторам видео о том, что осенью они "будут гнить и покрываться грибком".

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