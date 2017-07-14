Филиал ДВФУ в Дальнегорске передумали закрывать

Сейчас здесь обучаются 189 студентов, продолжает свою работу приемная комиссия

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Дальнегорский филиал ДВФУ, вокруг которого сложилась неясная ситуация с перспективами на будущее, постараются спасти: филиалу грозит закрытие из-за уменьшения бюджетных мест на программы среднего образования по инициативе Минобрнауки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Эту тему в ходе встречи 13 июля обсудили представители филиала и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Отметим, что в настоящее время в дальнегорском филиале федерального университета обучаются 189 студентов: 61 человек по программам высшего образования, 128 – по программам среднего профессионального образования. Набор на программы высшего образования в филиале не проводится с 2015 года.

«Первоначально планировалось выделить 24 бюджетных места на специальность, затем это решение было отменено. В настоящее время ведется набор на платное обучение. Приемная комиссия работает уже три недели, а мы до сих пор не можем сказать ничего конкретного людям. Для нас самое главное – именно бюджетные места, чтобы жители Дальнегорска и соседних северных территорий Приморья имели возможность получать качественное образование. Специалисты, которых мы готовим, востребованы на крупнейших предприятиях», – отмечают педагоги.

Так, филиал имеет долгосрочные контракты с градообразующими предприятиями – АО ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Дальнегорский ГОК». Руководители предприятий выразили готовность поддержать работу филиала ДВФУ методически. А если потребуется – и финансово.

Генеральный директор «Дальполиметалла» Сергей Ермаков отметил, что ежегодная потребность предприятия в молодых квалифицированных работниках составляет 50 человек в год.

Руководитель ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков поддержал идею сохранения филиала университета и подтвердил, что промышленные предприятия нуждаются в хорошо обученных специалистах.

«Мы готовы помочь отстоять дальнегорский филиал ДВФУ. На нашем предприятии работают более 100 ребят, окончивших это учебное заведение. Все они – ответственные, грамотные и перспективные специалисты. Сегодня в электромонтёрах, химиках, специалистах по транспорту нуждаются множество предприятий Приморья. Наши опытные сотрудники могут проводить практические занятия и мастер-классы для студентов филиала. А при необходимости – поможем и финансово», – отметил он.

Руководство вуза со своей стороны подтвердило готовность сохранить и поддержать филиал ДВФУ в Дальнегорске, независимо от факта выделения бюджетных и договорных мест. Теперь ДВФУ обязался в недельный срок разработать концепцию развития дальнегорского филиала.

Отметим, что ранее стало известно о том, что о ситуации с закрытием филиалов федерального университета хорошо знакома министру образования РФ Ольге Васильевой.

Напомним, в мае этого года появилась информация о том, что в Дальнегорске и Артеме закрываются филиалы ДВФУ. Глава пресс-службы университета ДВФУ Алексей Магаляс объяснил происходящее в Артеме.