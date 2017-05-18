​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист 11:34, 18 мая ​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист (Эксклюзив)
Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая 11:28, 18 мая Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая
Во Владивостоке пожилой водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП 11:21, 18 мая Во Владивостоке пожилой водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 18 четверг
11:38
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
11:38
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
11:38
Сотрудники СпецСвязи Владивостока устроили вооруженный беспредел на проезжей части Видео
11:34
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
11:28
Во Владивостоке часть домов останутся без горячего водоснабжения до 24 мая
11:21
Во Владивостоке пожилой водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП Эксклюзив
11:15
В Монастырище сгорел дом
11:04
18-летний приморец угнал автомобиль и разбил его
10:53
Пятиклассник из Владивостока создал робота Видео
10:41
Установлены минимальные баллы для сдачи ГИА
10:32
Курение едва не стоило владивостокцу жизни
10:27
Во Владивостоке неожиданно скончался руководитель представительства МИД
10:21
В Приморье строят два специализированных угольных терминала
10:11
В Приморье закрывают еще один филиал ДВФУ Эксклюзив
10:00
Массовый «ЗаБег» состоится во Владивостоке 21 мая
09:53
Андрей Подоплелов: такого "урожая" медалей у нас ещё не было Фото
09:41
Двое приморцев сняли с тепловоза аккумуляторы почти на полмиллиона рублей
09:29
Приморский спортсмен - двукратный чемпион России по кикбоксингу Видео
09:19
В Приморье питьевая вода теперь содержит больше бактерий
09:15
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:11
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:09
Гороскоп на 18 мая
08:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 мая Адреса
08:39
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 мая Адреса
08:27
Во Владивостоке сегодня без осадков, +16°C
08:10
На Приморской сцене Мариинского театра пройдут экзамены филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
07:29
Приморские полицейские присоединились к проведению антинаркотической акции «Дети России - 2017»
06:21
Украина ввела санкции в отношении некоторых российских СМИ
05:29
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
04:17
Верховная рада Украины запретила георгиевские ленточки
03:05
В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире
02:28
Города дружбы – Владивосток и Пхохан развивают сотрудничество
01:09
Владивосток готовится к очередному отопительному сезону
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4132 (71) от 18 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
О мечтах и надеждах поколения победителей
Город развивает экологический туризм
Сирень – посол народной дипломатии
Озеро чудесное – в топе популярных
Такое диво есть только в Приморье
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В Приморье закрывают еще один филиал ДВФУ

Жители Артема выйдут на митинг против закрытия филиала вуза в их городе
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

21 мая в центре города Артем Приморского края состоится согласованный с городскими властями митинг, посвященный проблеме закрытия филиала ДВФУ в этом городе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказал организатор Александр Колосков, в митинге примут участие около 700 человек, будет проводиться онлайн-трансляция в социальных сетях. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Законодательного Собрания Приморского края.

Необходимо отметить, что в артемовском филиале ДВФУ в случае его закрытия не у дел останутся около 300 ребят, которые не успели доучиться. О дальнейшей судьбе студентов сейчас ничего не известно.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:15, 18 мая 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

Расписание

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:11, 18 мая 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Гороскоп на 18 мая
09:09, 18 мая 2017 Гороскоп на 18 мая

Отличный день для начинаний

Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 мая
08:42, 18 мая 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 мая
08:39, 18 мая 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 мая

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +16°C
08:27, 18 мая 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +16°C

В крае сохраняется хорошая погода

На Приморской сцене Мариинского театра пройдут экзамены филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
08:10, 18 мая 2017 На Приморской сцене Мариинского театра пройдут экзамены филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой

Первый балетный класс во Владивостоке был открыт 1 сентября 2016 года