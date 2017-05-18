В Приморье закрывают еще один филиал ДВФУ

Жители Артема выйдут на митинг против закрытия филиала вуза в их городе

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

21 мая в центре города Артем Приморского края состоится согласованный с городскими властями митинг, посвященный проблеме закрытия филиала ДВФУ в этом городе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказал организатор Александр Колосков, в митинге примут участие около 700 человек, будет проводиться онлайн-трансляция в социальных сетях. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Законодательного Собрания Приморского края.

Необходимо отметить, что в артемовском филиале ДВФУ в случае его закрытия не у дел останутся около 300 ребят, которые не успели доучиться. О дальнейшей судьбе студентов сейчас ничего не известно.