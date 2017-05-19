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Актуальный комментарий

ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме

Жители города соберутся на митинг
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета прокомментировала ситуацию с филиалом в городе Артем, сообщает корреспондент РИА VladNews. Глава пресс-службы университета Алексей Магаляс пояснил:

- Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов распорядился направить 19 мая в артемовский филиал рабочую группу во главе с проректором по общим вопросам Алексеем Кошелем для оценки состояния дел в подразделении вуза и выработки комплексных решений, - сказал Магаляс. - Проблемные вопросы планируется обсудить на встрече с сотрудниками филиала, учащимися и родителями. В администрации ДВФУ рассчитывают на конструктивных диалог и принятие взвешенных решений по дальнейшей судьбе филиала с учетом интереса всех сторон.

По последним данным, в филиале ДВФУ в Артеме на программах среднего профессионального образования обучаются 315 студентов. Педагогический штат насчитывает 29 человек.

Напомним, 20 мая в Артеме на центральной площади состоится митинг против закрытия артемовского филиала ДВФУ: об этом стало известно на текущей неделе.

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