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Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ

Виктор Пинский и Владимир Миклушевский обсудили ситуацию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Министр образования РФ Ольга Васильева знает о ситуации с закрытием филиалов ДВФУ в Приморском крае. Об этом губернатору региона Владимиру Миклушевскому в ходе встречи в рамках региональной недели депутатов рассказал депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. 

Миклушевский отметил, что работа по сохранению филиалов федерального университета в крае продолжается. При этом губернатор считает, что нужна законодательная инициатива, открытие и закрытие филиалов необходимо согласовывать с регионом:

«Например, в Артеме готовили авиаторов, пожарных. Эти профессии были очень востребованы на рынке труда. Моя позиция неизменна – университет такого высокого уровня может содержать несколько филиалов по краю», – заявил глава Приморья.

Напомним, в мае этого года появилась информация о том, что в Дальнегорске и Артеме закрываются филиалы ДВФУ. Глава пресс-службы университета ДВФУ Алексей Магаляс объяснил происходящее в Артеме.

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