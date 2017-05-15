Студентам филиала ДВФУ отказывают в праве на образование?

Дальнегорцы просят губернатора края разобраться в ситуации

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В Сети появилось видеообращение студентов дальнегорского филиала ДВФУ к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с просьбой разобраться с приближающимся закрытием филиала, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отмечает 4-курсник из Дальнегорска Евгений Шалаев, молодежь города таким образом лишают шанса на высшее образование в своем городе. Ребята недоумевают, чем они хуже студентов из других филиалов, которые могут учиться в родном городе: дальнегорцам в этом праве будет отказано.

Как объясняет в своем видеообращении студент Шалаев, решение о закрытии вызвано решением руководства вуза (ни разу не посетившего филиал) о бесперспективности деятельности филиала в Дальнегорске.