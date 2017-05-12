Глава ДВФУ рассекретил свои доходы за год

2016 год стал удачным для семьи Никиты Анисимова

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Прошлый, 2016 год, для нынешнего и.о. ректора ДВФУ Никиты Анисимова оказался весьма удачным: бывший и.о. ректора Университета машиностроения не только сменил место работы на федеральный университет, что фактически стало шагом вверх по карьерной лестнице (и дальше от Москвы), но и увеличил свой доход почти в два раза. Впрочем, почти вдвое вырос и доход супруги Анисимова, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, Никита Анисимов был назначен на эту должность в августе 2016 года, на смену уволенному подследственному Сергею Иванцу.

Так, доход Никиты Анисимова в 2015 году, как следует из декларации о доходах, составил 3,4 миллиона рублей, а в 2016 году - 5,5 миллионов. Его жена в 2015-м заработала 338 тысяч рублей, а по итогам 2016-го - уже почти 659 тысяч. Таким образом, суммарный доход семьи Анисимова составил почти 6,2 миллиона рублей - против почти 3,8 миллиона рублей за год до того.

При этом собственность семьи осталась прежней: в двоих у супругов два земельных участка суммарной площадью 7,4 тысячи квадратных метров, квартира площадью 70 квадратных метров и четверть доли в квартире примерно такого же метража, а также жилой дом площадью 61,4 квадратных метра. Сам и.о. ректора не имеет в собственности транспорта, а его супруга является владелицей автомобиля Nissan QASHQAI, 2008 года выпуска. Семья воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Что касается глав филиалов ДВФУ, то их доходы за год серьезно разнятся - от почти 627 тысяч рублей у главы дальнереченского филиала до 3,8 миллиона с лишним у главы филиала ДВФУ в Уссурийске. Супруги директоров филиалов также получают самые разные доходы - от 215 тысяч рублей у супруги главы камчатского филиала до 2,7 миллионов у жены главы филиала в Артеме. Только супруга директора уссурийского филиала не заработала в 2016 году ничего - но в их семье это компенсировалось заработком несовершеннолетнего ребенка, получившего за минувший год 186,5 тысяч рублей.

Для удобства данные о доходах глав филиалов ДВФУ приводим в таблице: