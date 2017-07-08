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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло

Игорь Сергеевич рассказал, что они с защитой планируют делать дальше
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 6 июля, Мосгорсуд рассматривал апелляцию Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова на продление ареста до 1 июля, сообщает РИА VladNews.

В своих социальных сетях Игорь Пушкарев прокомментировал решение суда.

- Сюрпризов не произошло – меру пресечения оставили прежней. К сожалению, на данном этапе рассмотрение дела носит формальный характер. Это соблюдение нормы закона, но не соблюдение прав человека. Для меня каждое заседание стало дополнительной возможностью пообщаться с женой Натальей, узнать как дела у детей и в очередной раз сказать, что папа скоро вернется домой, - написал Игорь Пушкарев.

Как рассказал временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев, на следующей неделе он совместно с адвокатами завершит ознакомление с материалами уголовного дела.

- Смешно сказать, но даже тут следствие не может без проволочек. Уже несколько раз в назначенный день нам не приносили материалы дела, хотя там всего осталось несколько томов. Так или иначе, скоро этот этап будет пройден, и мы отправимся во Владивосток. Изучив почти все материалы дела, я так и не нашел каких-либо аргументов, доказывающих мою вину. Все построено на домыслах, догадках и вырванных фраз из текста, где переворачивают смысл. Не знаю, на что рассчитывает сторона обвинения в суде, но мы точно не дадим выставить нас преступниками по надуманным основаниям. Этому не бывать! Правда одна, - подытожил Пушкарев.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию "Востокцемент") и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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