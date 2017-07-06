Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)

Корреспондент РИА VladNews находится в зале заседаний

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Московском городском суде проходит заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Суд рассматривает апелляционную жалобу защиты на решение Мосгорсуда от 25 мая 2017 года о продлении срока содержания под стражей еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся на связи с судом в режиме видеоконференции.

Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний.

Онлайн-трансляция (время владивостокское):

18.50. Жена Игоря Пушкарева спрашивает мужа о его самочувствии. Собравшиеся родственники приветствуют Игоря Сергеевича.

18.51. Игорь Пушкарев спрашивает, как дела у сына и сдал ли он экзамены.

18.56. Игорь Сергеевич просит жену передать сыну Андрею привет и то, что папа скоро вернется домой.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию "Востокцемент") и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву