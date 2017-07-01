Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения

Новый пост появился в социально сети

Владивосток, суббота, 01 июля , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев поздравил приморскую столицу с 157 днем рождения, сообщает РИА VladNews.

- 2 июля исполнится ровно 157 лет с момента основания города Владивостока. Поздравляю всех жителей города с этим праздником. Владивосток – это невероятное место с уникальным расположением, яркой культурой и богатым прошлым. Однако самым главным богатством Владивостока всегда были и будут его жители. Для каждого из нас этот город значит что-то важное: кто-то здесь родился и провёл счастливые годы детства, кто-то получил образование, кто-то встретил первую любовь и создал семью, ну а для кого-то этот город только открывает свои горизонты. Для многих, кто приезжает сюда впервые, Владивосток становится местом, в которое хочется возвращаться снова и снова. Сегодня Владивосток переживает исторический этап. Город постепенно раскрывает свой потенциал благодаря тем социальным, экономическим, культурным возможностям, которые реализуются по поручению президента. Это значит, что город из года в год становится лучше и наши дети, внуки, правнуки будут жить в том Владивостоке, о котором мы могли только мечтать, - написал Игорь Пушкарев. - Уважаемые жители Владивостока, ещё раз поздравляю каждого из вас с праздником нашего города. Желаю, чтобы все невзгоды и трудности проходили мимо, а счастье и уют всегда царили в вашем доме. С праздником, любимый город!

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент) и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября 2017 года, а Андрею Пушкарёву на прошлой неделе был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлялследствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву