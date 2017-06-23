Губернатор Приморья получил прокурорское представление

За нарушение в сфере содержания автодорог в регионе

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский получил прокурорское представление в сфере нарушения содержания автодорог в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Так, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в Приморье отсутствует нормативно-правовой акт, регулирующий порядок содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Напомним, в ходе массированной прокурорской проверки прокуроры одиннадцати районов и восьми городов Приморья обнаружили не только плачевное состояние автодорог местного значения в подведомственных муниципалитетах, но и многочисленные нарушения в данной сфере.

Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в прокуратуре края.

Напомним, ранее РИА VladNews неоднократно писало о том, что разбитые дороги в Приморье опасны для жителей края. Неподдельный интерес дороги региона вызывают и у прокуратуры, которая, к примеру, недавно наказала администрацию региона за "убитую" дорогу Артем - Находка - порт Восточный.

Необходимо отметить, что направления на Арсеньев, Находку и Спасск-Дальний - это самые разрушенные асфальтовые дороги региона. Но справедливости ради нужно сказать: не ко всем населенным пунктам региона вообще есть асфальтированные подъезды - что особенно сильно сказывается в сезонную распутицу.

По новой программе до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог края. Краевые власти обещают активно интересоваться в этом деле не только нормативами, но и мнением простых приморцев.

Но пока самое заметное решение проблемы плохих дорог региона, по которым многие приморцы уже боятся ездить на автотранспорте, - это приобретение четвертого самолета малой авиации.