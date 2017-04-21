Приморцы смогут оценить дороги

80% дорог региона власти обещают привести в порядок к 2020 году

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Жителей Приморья могут подключить к контролю и оценке качества ремонта дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Планируется, что на ремонт дорог Владивостокской агломерации (это 4 муниципальных района края) в 2017 году будет затрачено 1,4 миллиарда рублей: будет отремонтировано 700 объектов - где-то капитально, а где-то частично, 200 километров дорог. Ежегодно агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей. Подрядчики планируют приступить к работам до конца мая. Их необходимо выполнить до конца октября.

Программа рассчитана до 2020 года, и к этому сроку в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог края. При этом в расчет краевые власти обещают брать не только выполнение определенных показателей и количество отремонтированных километров, но и оценку тех, кто ежедневно ими пользуется – жителей края.

Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов РФ, которым потребовалось участие в проекте «Безопасные и качественные дороги». Ранее РИА VladNews публиковало фоторепортаж о реальном состоянии дорог в Приморском крае. А местами ситуация и вовсе является патовой: граждане-налогоплательщики живут и в таких местах, которые регулярно отрезает от цивилизации. Так, тревогу о своем бедственном положении бьют жители села Березовка Чугуевского района.