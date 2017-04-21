Жители приморских сел остаются отрезанными от большой земли

Администрация края продолжает бездействовать

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Жители приморского села Березка не оставляют надежду достучаться до администрации края и получить долгожданную помощь, сообщает РИА VladNews.

Как оказалось, жители села Березовка Чугуевского района уже на протяжении многих лет остаются отрезанными от районного центра. Весной дорога становится не проездной, так как по ней идет нескончаемый поток лесовозов, в результате чего проваливаются все мосты, продавливаются огромные ямы. Преодолеть 80 км до районного центра становится просто невозможным.

- Каждую весну и осень смывает мост. Тайфун "Лайонрок" добавил нам бед. Мост построили, а дороги нет. Осенью мы 2 месяца сидели отрезанными от мира, когда чуть наладили дорогу, ее тут же продавили лесовозы, дорога проходила по перевалам, каждая поездка в районный центр проходила в экстремальных условиях, - сообщили жители села корреспонденту РИА VladNews.

Краевая администрация продолжает «кормить» жителей села обещаниями. Однако дороги как не было, так и нет. Сельчане не могут попасть в районный центр, в результате этого необходимых лекарств временами просто нет.

Но жители села Березовка не теряют надежды, что все-таки в скором времени о них вспомнят и помогут.