Администрацию Приморья засудили за разбитые дороги

Прокуратура выявила грубые нарушения законодательства в содержании дорог

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморского края проверила исполнение требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности при содержании трассы «Артем-Находка-Порт Восточный», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе надзорных мероприятий отмечено несоответствие реальных эксплуатационных характеристик этой автодороги требованиям госстандартов в области безопасности дорожного движения.

Так, асфальтовое покрытие проезжей части указанной дороги на участках:44-69 километры на территории Шкотовского муниципального района, 82-108 километры на территории ЗАТО Фокино, 108-144 километры, 163-й километр на территории Находкинского ГО имеет многочисленные ямы, просадки, выбоины и иные повреждения, существенно затрудняющие движение транспортных средств.

Такие повреждения создают угрозу возникновения ДТП на указанных участках дороги и могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, являющихся участниками дорожного движения.

Учитывая данные обстоятельства, Большекаменский межрайонный прокурор, прокурор ЗАТО Фокино и прокурор Находки обратились в суд с исковыми заявлениями к профильному департаменту края. Прокуроры заявили требования возложить на департамент обязанность по приведению поврежденных участков автомобильной дороги «Артем – Находка порт Восточный» в нормативное состояние.

К настоящему времени судом уже приняты решения по трём таким заявлениям, исковые требования прокуратуры удовлетворены: на ответчика возложена обязанность по ремонту соответствующих участков автомобильной дороги. Четвертый иск прокурора находится на рассмотрении.

Вопросы фактического исполнения судебных решений после вступления их в законную силу поставлены на контроль прокуратуры.

В случае неисполнения департаментом обязанности по обеспечению безопасных условий движения по автомобильной дороге «Артем – Находка порт Восточный» в установленные судом сроки органами прокуратуры будут приняты меры, направленные на принудительное исполнение судебных решений.

Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов РФ, которым потребовалось участие в проекте «Безопасные и качественные дороги». Ранее РИА VladNews публиковало фоторепортаж о реальном состоянии дорог в Приморском крае. А местами ситуация и вовсе является патовой: граждане-налогоплательщики живут и в таких местах, которые регулярно отрезает от цивилизации. Так, тревогу о своем бедственном положении бьют жители села Березовка Чугуевского района.