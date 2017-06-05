Жители села в Приморье оказались отрезаны от «большой земли»

Администрация поселения бездействует

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Жители одного из приморских сел оказались полностью отрезаны от «большой земли», сообщает корреспондент РИА VladNews.

В редакцию агентства обратилась жительница села Березовка, Чугуевский район, которая рассказала о большой беде приключившейся в селе. Алена, так зовут девушку, прислала фотографии и видеозапись, на которых отчетливо видно состояние так называемого у местных Армянского моста. Конструкция, которая, якобы, была отстроена сразу после прошедшего в Приморье в 2016 году тайфуна "Лайонрок", не выдержала первого приморского циклона. Единственная связь с "большой землей" - через этот мост, который оказался частично подмытым. Положение усугубляется лесовозами, которые изо дня в день проезжают по шаткой конструкции.

На сегодняшний день жители села Березовка остались без дороги. Уже сейчас в селе заканчиваются продукты и топливо, вполне вероятно, что завтра отключится свет во всех домах, и это несмотря на то, что у села имеется свой генератор.

Жители Березовки сетуют на бездействие администрации и просят властей хоть как-то обратить внимание на их проблему.

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