Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?

Администрация Приморья получила задание на приобретение четвертого самолета

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Администрация Приморского края получила от губернатора региона Владимира Миклушевского задание на приобретение четвертого самолета для внутренних авиаперевозок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сегодня в регионе летают самолеты DHC-6, АН-2 и вертолеты Ми-8; как правило, они совершают рейсы в северные районы Приморского края. Отметим, что авиарейсы, связывающие Владивосток и северные районы, практически ежедневно опаздывают и выбиваются из расписания.

«Планируем также запустить самолеты на Серафимовку, Восток, Арсеньев, Лазо, Олон, Охотничий. В перспективе рассматриваются также направления до Пограничного, Краскино, Спасска-Дальнего, Камня-Рыболова, Находки – все эти направления очень востребованы у жителей и гостей края», – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Напомним, ранее РИА VladNews неоднократно писало о том, что разбитые дороги в Приморье опасны для жителей края. Неподдельный интерес дороги региона вызывают и у прокуратуры, которая, к примеру, недавно наказала администрацию региона за "убитую" дорогу Артем - Находка - порт Восточный.

Необходимо отметить, что направления на Арсеньев, Находку и Спасск-Дальний - это самые разрушенные асфальтовые дороги региона. Но справедливости ради нужно сказать: не ко всем населенным пунктам региона вообще есть асфальтированные подъезды - что особенно сильно сказывается в сезонную распутицу.

По новой программе до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог края. Краевые власти обещают активно интересоваться в этом деле не только нормативами, но и мнением простых приморцев.

Но пока самое заметное решение проблемы плохих дорог региона, по которым многие приморцы уже боятся ездить на автотранспорте, - это приобретение четвертого самолета малой авиации.

Справка:

Сегодня в крае действуют 13 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс – из Кавалерово в Хабаровск. За счет приобретения третьего самолета в конце прошлого года удалось увеличить частотность рейсов – с 28 до 41 в неделю.

Еще три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания «Дальнереченск Авиа»: самолетами АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга и обратно. Вертолеты Ми-8 летают по направлениям: Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу и Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга и обратно.