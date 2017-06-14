Владивостокцы переживают за семью Игоря Пушкарева

Участница проекта "Дневник девушки" высказала свое мнение

Владивосток, среда, 14 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews. Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина высказала свое мнение о происходящем.

"Читая новости, так грустно понимать, как наш мэр и его семья страдают. Я как многодетная мама очень переживаю за супругу Игоря Пушкарева и желаю ей огромных сил и здоровья. Главное - это дети. Хочется, чтобы дикая несправедливость была побеждена, - отметила Жанна. - Со своей стороны, хотелось бы отметить, что Игорь Пушкарёв как мэр всегда помогал и шёл навстречу многодетным семьям. Если человек работал и старался для Владивостока, то это было видно всем, я как мать знаю, что такое путевка в детский сад, а на сегодняшний день уже не стоит вопрос, как ее получить. Мне с третьим ребёнком дали путёвку, как многодетной семье, уже. когда ребенку исполнилось 2 года. Это мои эмоции и переживания как женщины, имеющих троих детей. Мы живём своими семьями, планируем, радуемся, но переживания за мэра у каждого на душе. Так хочется, чтобы все люди были счастливы, чтобы не было войн и разочарований, и чтобы добро всегда побеждало зло".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.