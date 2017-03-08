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Дневник девушки: полгода в проекте

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами
Владивосток, вторник, 07 марта , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока вот уже полгода ведет здоровый образ жизни. 

"Дорогие девушки, сегодня ровно полгода как я с вами, за это время вся моя жизнь стала связана с ЗОЖ. Я очень серьёзно отнеслась ко всему, поступила на факультет дополнительного образования на программу "Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС". А ещё мне хочется объединить людей, которые также влюблены в спорт и позитив, найти единомышленников и фанатов здорового образа жизни.

Сегодня я бы хотела поделиться с вами японским методом коррекции фигуры, который меняет внешний вид за пять минут в день, живот исчезнет, а плечи расправятся. Метод действительно очень хороший, не требует специальных условий выполнения, нужно уделить хотя бы 5 минут себе и эффект моментальный.

1. Скатываем из полотенца тугой валик длиной не менее 40 сантиметров и толщиной 7–10 сантиметров. Перевязываем валик крепкой ниткой, чтобы не размотался.

2. Садимся на достаточно твердую горизонтальную поверхность (мягкая кровать не подойдет, лучше лежать на кушетке, массажном столе или просто на туристическом коврике на полу), кладем свернутый валик.

3. Аккуратно опускаемся на спину, придерживая валик руками так, чтобы он оказался поперек тела под поясницей – ровно под пупком. Это важно.

4. Ноги кладем на ширину плеч и «косолапо» сводим стопы вместе – так, чтобы большие пальцы касались друг друга, а пятки были на расстоянии 20–25 сантиметров.

5. Заводим вытянутые прямые руки за голову, поворачиваем их ладонями вниз и соединяем между собой мизинцами. Поза достаточно неудобная, если вам сложно распрямить руки полностью, не страшно, пусть лежат, как получается. Главное, следить, чтобы соприкасались большие пальцы ног и мизинцы рук.

6. Лежим в таком положении 5 минут.

Если все сделано правильно, ваш скелет начнет немедленно принимать естественную для него форму – и вы ощутите, как живот чудесным образом «втягивается» внутрь тела. Однако этот процесс может быть болезненным. Если вам слишком сложно сразу выдержать пять минут, начинайте с минуты-двух, каждый день увеличивая время «отдыха на валике». Результаты станут заметны окружающим примерно через месяц.

Всех с праздником! Всем желаю удачи, красоты и здоровья!"

Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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