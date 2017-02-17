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Дневник девушки: Чем должна питаться красотка?

Рецепты от мамы троих детей Жанны
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна сегодня рассказывает о питании. 

"Дорогие девушки, давайте поговорим сегодня о продуктах, которые без всякого сомнения являются залогом здоровой и продолжительной жизни.

￼Рейтинг здоровых и полезных продуктов, которые включает в свой рацион здоровая диета, возглавляют ягоды, орехи и бобовые. Особенно полезен гранат. Его сок стабилизирует АД и борется с онкоклетками.

Натуральное мясо следующее в списке полезных продуктов. Оно имеет важные, питательные элементы. Также немаловажно для жизнедеятельности человека настоящее мясо рыбы, молоко и яйца.

Далее следуют овощи. Вы сами прекрасно знаете как полезны они для нашего организма. Поэтому овощи потреблять обязан каждый из нас. Если же вы не любитель например белокочанной капусты, вы можете заменить её брюссельской или брокколи. Очень полезны для профилактики заболеваний дыхательной системы чеснок и лук.

Конечно же тут не обойтись без фруктов. Самым полезным является яблоко.

Из жидкостей, которые разрешает здоровая диета, самым полезным и здоровым является зеленый чай.

Примерное меню здоровой диеты:

Завтрак (на выбор):

чай или кофе с кусочком хлеба и одной чайной ложкой сливочного масла и джема (без содержания сахара) на фруктозе, половинка грейпфрута

порция овсяной каши, три орешка, чашка чая с обезжиренным молоком, один апельсин

100 г нежирного творога, один киви, тост

один банан, чашка чая с обезжиренным молоком

омлет из одного яйца с добавлением молока, чашка чая или кофе с обезжиренным молоком.

Ланч (второй завтрак) (на выбор):

салат с тунцом, сельдереем и зеленым листовым салатом, минеральная вода без газа

кусочек куриной грудки без кожицы, зелень, кусочек дыни

куриный салат с грушей, минеральная вода без газа

небольшой стакан йогурта, салат из зелени, напиток из шиповника

кусочек нежирной ветчины, помидор, яблоко

полстакана творога, два мандарина или порция ананаса в консервах.

Обед (на выбор):

половинка вареной куриной грудки, вареный рис, зелень

куриный суп, салат с огурцами и зеленью, витаминный настой из шиповника

паста с овощами, приготовленная на пару, посыпанная сыром, компот из ягод или из сухофруктов

порция семги на гриле, печеная картофелина, порция ягод

свиная отбивная без жира, цукини и перец, приготовленные на пару, половина стакана яблочного сока

фасолевый суп, небольшая порция грудинки индейки, одно запеченное яблоко.

Полдник (на выбор):

один небольшой стакан нежирного йогурта, яблоко

100 г нежирного творога, яблоко

половина стакана винограда

груша

бутерброд с нежирной ветчиной, один мандарин

четвертинка питы с тунцом из консерв и помидором черри.

Ужин (на выбор):

100 г творожной запеканки, половина стакана персикового компота

два финика, яблоко, стакан пудинга

стакан черешков сельдерея, кусочек сыра, груша

стакан желе и банан

коктейль, состоящий из ванильного йогурта и банана

запеченное яблоко, 100 г нежирного творога.

Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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