Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях?

36-летняя мама троих детей Жанна делится секретами

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна сегодня рассказывает о домашних тренировках.

"Дорогие девушки, давайте погорим сегодня о домашних тренировках для мышц спины, плеч, шеи и рук. Можно ли сделать это не в спортзале? Да, говорю я Вам! Конечно можно!

Занятия должны проводиться регулярно 2-3 раза в неделю. Чаще – бессмысленно: мышечная группа не будет успевать восстанавливаться. Реже тоже не стоит – результатов не удастся ощутить. Упражнения для тренировки мышц спины должны выполняться в 3 подхода – по 15-20 повторений каждое. Со временем, когда придет умение чувствовать каждый задействованный и напряженный участок тела, надо переходить к принципу работы до «отказа» — то есть выполнять подход до тех пор, пока не будут сделаны последние 1-2 повторения через «не могу». Разогрев и суставная разминка – неотъемлемые элементы тренировки. Приступать к силовым упражнениям, минуя этот этап, травмоопасно и нецелесообразно. Комплексы упражнений для спины необходимо чередовать от тренинга к тренингу, чтобы избежать привыкания мускулов к характеру и плоскости возде"йствия нагрузки. Каждая тренировка должна начинаться с 1-2 базовых упражнений (при их выполнении задействованы от 2 и более суставов) и оканчиваться 1-2 изолирующими упражнениями (мышца, на которую сделан акцент, работает «соло», задействован 1 сустав).

Я покажу Вам 3 упражнения на спину, которые я выполняю дома при помощи двух гантелей и результатом вполне довольна.

*разводка рук с гантелями стоя (можно сидя, кому тяжело),

*подъем гантелей перед собой с сгибанием,

*тяга гантелей к поясу в наклоне.

Желаю Вам приятных тренировок!"

Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.