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Общество

Закон об охране атмосферного воздуха разработан в Приморье

Законодательной инициативе предшествовали многочисленные обращения граждан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Законопроект об охране атмосферного воздуха в Приморье, подготовленный комитетом по продовольственной политике и природопользованию, одобрен в первом чтении на майском заседании краевого парламента, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Разработанный комитетом законопроект основан на положениях федерального законодательства, в том числе ФЗ "Об охране окружающей среды" и "Об охране атмосферного воздуха". Предварительно законодательную инициативу депутаты обсудили на межведомственном совещании с участием представителей прокуратуры края, управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю, ФГБУ "Приморгидромет" и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Все участники совещания поддержали инициативу комитета.

Региональный закон призван должен закрепить за краевыми властями дополнительные полномочия по контролю за "вредными" производствами. В их числе возможность введения ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях. Ограничение использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, на территории Приморского края. Также в законопроекте предусмотрено принятие государственной программы в области охраны атмосферного воздуха с финансированием соответствующих мероприятий.

Как отметил председатель комитета Евгений Зотов, законодательной инициативе предшествовали многочисленные обращения граждан по поводу неблагоприятной экологической обстановки в различных точках Приморского края. "Необходимость законодательного урегулирования отношений в области охраны атмосферного воздуха продиктована самими избирателями", - сказал Евгений Зотов.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

На заседании побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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