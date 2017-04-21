Приморский астроном снял пролёт крупного околоземного астероида

В небе над Москвой

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Приморский астроном-любитель,19-летний Филипп Романов, первооткрыватель 32 звезд в небе над Москвой сфотографировал пролёт крупного околоземного астероида.

"20 апреля 2017 года в небе над Москвой был виден пролёт крупного околоземного астероида 2014 JO25, который мне удалось наблюдать и сфотографировать, - рассказал Филипп РИА VladNews. - Несмотря на то, что на минимальном расстоянии от Земли данное небесное тело пролетало 19 апреля, из-за его достаточно больших яркости и размера он оставался в зоне видимости даже через любительские (не очень мощные) телескопы и 20 апреля. Уточню, что в ночь с 19 на 20 апреля пролёт данного астероида наблюдать в небе над Москвой не получилось, так как над столицей присутствовала переменная облачность (с дымкой - в разрывах между облаками), а поздним вечером 20 апреля условия для наблюдения за пролётом астероида 2014 JO25 над мегаполисом (даже - при наличии городской засветки) были, благодаря высокой прозрачности атмосферы - при ясном небе, - отличными".

Молодой ученый также отметил, что перемещение астероида - на фоне звёзд - выглядело не очень быстрым, так как он уже отдалялся от Земли. Фото (сделанное на фоне звёзд созвездия Дева) трека данного астероида, выполненное мной (выдержка фото 30 секунд).

"Данный околоземной астероид является восьмым по счёту - из увиденных и сфотографированных мной - за 7,5 лет моего увлечения астрономией", - добавил Филипп Романов.

Напомним, ранее РИА VladNews публиковало фото- и видеоотчёты Филиппа о его открытиях и наблюдениях: вспышке самого далекого объекта во Вселенной, звездопаде Персеиды, покрытии планеты Нептун Луной, гравитационном микролинзировании, крупном астероиде, метеорном потоке Геминиды, соединении Луны и Альдебарана, Луны и Юпитера.