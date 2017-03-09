Приморский астроном открыл новую звезду

19-летний Филипп Романов приурочил свое открытие к 8 марта

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Приморский астроном-любитель, 19-летний Филипп Романов, первооткрыватель 31 звезды, открыл еще одну переменную звезду.

"Мне удалось открыть 32-ю переменную звезду, - рассказал Филипп РИА VladNews. - Она была официально зарегистрирована в международной базе переменных звёзд AAVSO VSX, получив при данной регистрации название Romanov V2. Переменная Romanov V2 находится посреди рассеянного звёздного скопления "Бабочка". Открытие мной приурочено к Международному женскому дню 8 марта! Таким образом я решил поздравить всю женскую половину России с их весенним праздником."

Молодой ученый уточнил, что переменная была открыта методом блинкования фотографий цифрового обзора неба.

Напомним, ранее РИА VladNews публиковало фото- и видеоотчёты Филиппа о его открытиях и наблюдениях: вспышке самого далекого объекта во Вселенной, звездопаде Персеиды, покрытии планеты Нептун Луной, гравитационном микролинзировании, крупном астероиде, метеорном потоке Геминиды, соединении Луны и Альдебарана.