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Общество

Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана

19-летний Филипп Романов продолжает совершать астрономические открытия
Фото: Филипп Романов Фото: Филипп Романов
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Приморский астроном-любитель, 19-летний Филипп Романов, первооткрыватель 30 звезд, сфотографировал в небе над Москвой редкое астрономическое явление.

"Вечером 5 февраля, в небе над Москвой, во временной промежуток с 21:30 по 21:40, мне удалось снять (с помощью камеры Canon 60D) - на видео - покрытия звёзд Тета 1 и Тета 2 в созвездии Тельца Луной в телескоп SW 2001", - рассказал Филипп РИА VladNews.

Также, как рассказал молодой ученый, ночью 06 февраля в 01:40 ему удалось сфотографировать тесное соединение Луны и звезды Альдебаран, видимое в небе над Москвой.

"А во временной период с 20:04 по 20:05 я снял на видео (на Canon 60D) пролёт МКС между Венерой и Марсом", - отметил Филипп Романов. 


Астроном также добавил, что, как и многие астрономы-любители, он с нетерпением ждет предстоящего полутеневого лунного затмения - в ночь с 10 на 11 февраля 2017 года. 

Напомним, ранее РИА VladNews публиковало фото- и видеоотчёты Филиппа о его открытиях и наблюдениях: вспышке самого далекого объекта во Вселенной, звездопаде Персеиды, покрытии планеты Нептун Луной, гравитационном микролинзировании, крупном астероидеметеорном потоке Геминиды.

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