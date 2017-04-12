Соединение Луны и Юпитера снял приморский астроном

19-летний Филипп Романов приурочил свое открытие ко Дню Космонавтики

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Приморский астроном-любитель,19-летний Филипп Романов, первооткрыватель 32 звезд, в преддверии Дня Космонавтики сфотографировал зрелищное астрономическое явление: тесное соединение Луны и Юпитера.

"Данные фотоработы были выполнены мной в небе над памятником, установленном в 2017 году в городе Королёве, - в честь 110-летия со дня рождения советского конструктора Сергея Королева (в рамках данной скульптурной композиции С. П. Королёв увековечен вместе с первым человеком, совершившим полёт в космос, - Юрием Гагариным) , - рассказал Филипп РИА VladNews. - Для выполнения этих фоторабот я специально ездил в наукоград Королёв, так как считаю, что данная скульптурная композиция отражает тесную взаимосвязь (как и на моих данных фотоработах - тесное соединение Юпитера с Луной) первого космонавта с конструктором, так как считаю, что только совокупность действий целой команды могла привести к памятному результату, отмечаемому 12 апреля - первому полёту человека в космос".

Молодой ученый также добавил, что сфотографировать данное астрономическое явление - вечером 10 апреля - было непросто, так как на небе присутствовала сильная облачность, но, когда в разрыве облаков мне удалось сфотографировать растущую - уже почти полную Луну - и Юпитер - в их тесном сближении: после прошедшего противостояния Юпитера 8 апреля, то практически сразу заметил - в боковом ракурсе данного памятника - пролетающую в 20:26 в небе МКС.

Напомним, ранее РИА VladNews публиковало фото- и видеоотчёты Филиппа о его открытиях и наблюдениях: вспышке самого далекого объекта во Вселенной, звездопаде Персеиды, покрытии планеты Нептун Луной, гравитационном микролинзировании, крупном астероиде, метеорном потоке Геминиды, соединении Луны и Альдебарана.