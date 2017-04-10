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Общество

Временный порядок оборудования подержанных авто системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработал в Приморье

Приморцы получат долгожданные документы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, начал работать в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первый в России паспорт технического средства на подержанную иномарку с особой отметкой УВЭОС был получен в пятницу, 7 апреля. Сегодня, 10 апреля, долгожданные документы получат еще десятки приморцев. Временный порядок, озвученный АО «ГЛОНАСС» на встрече с автобизнесом во Владивостоке 22 марта 2017 года, начал действовать в полную силу именно в Приморье, самом автомобилизированном регионе страны. Первая тысяча устройств пришла во Владивосток, как и обещали, в первых числах апреля.  На сегодняшний день договора на первую партию уже заключены, оборудовано более 50 автомобилей. В очереди на системы «ЭРА-ГЛОНАСС» еще более трех тысяч человек. В АО ГЛОНАСС сообщили, что итоги конкурса на закупку крупной партии устройств подведут в пятницу, 14 апреля, тогда же станет известна дата новой поставки в регион.

АО «ГЛОНАСС» заключило еще два соглашения с сертифицированными центрами по установке устройств вызова экстренных оперативных служб на подержанные автомобили в Приморье.

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