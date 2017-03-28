Еще два сертифицированных центра «ГЛОНАСС» появились в Приморье

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

АО «ГЛОНАСС» заключило еще два соглашения с сертифицированными центрами по установке устройств вызова экстренных оперативных служб на подержанные автомобили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Компания-оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» аккредитовала еще два центра на Дальнем Востоке – право устанавливать устройства вызова экстренных служб на подержанные иномарки получили ООО «Дальтест» и ИП Василец Светлана Сергеевна. Ранее, 23 марта, АО «ГЛОНАСС» заключило соглашение с «Сумотори-Автопорт», где было установлено первое тестовое устройство на подержанный японский автомобиль.

Массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье начнется в начале апреля, когда в регион прибудет первая тысяча устройств. Руководство компании отметило, что в ближайшее время будут развернуты дополнительные мощности, чтобы обеспечить необходимое количество систем для российского рынка.

Установка устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб на подержанные транспортные средства в Приморье будет осуществляться по адресам:

– мастерские «Сумотори-Автопорт» – Артем, Тульская, 2 и Первая Рабочая, 91;

– ИП Василец – Владивосток, Баляева, 48А, строение 6;

– центры «Дальтест» – Адмирала Кузнецова, 80А, строение 1, Чкалова, 12А, а также в городе Корсаков Сахалинской области на Вокзальной, 38.

Как сообщили в АО «ГЛОНАСС», на подписании находится еще ряд договоров с приморскими компаниями.

Пока же в России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны: владелец машины должен приобрести систему вызова экстренных служб, обязавшись установить ее на автомобиль. VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее он должен установить систему в сертифицированных АО «ГЛОНАСС» центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.