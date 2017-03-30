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Временный порядок оформления подержанных иномарок

Памятка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

На сайте АО ГЛОНАСС опубликован Временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации, сообщает РИА VladNews.

Для начала Лицо, ввозящее транспортное средство, которое не оснащено устройством вызова экстренных оперативных служб, приобретает аппаратуру вызова экстренных оперативных служб у агента АО «ГЛОНАСС».

Затем в аккредитованную испытательную лабораторию необходимо предоставить заявку и комплект документов, в том числе копию договора о приобретении абонентского терминала, для оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Далее в таможенные органы предоставляются документы, необходимые для таможенного оформления транспортного средства и выдачи паспорта транспортного средства, включая полученное свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, и копию договора о приобретении абонентского терминала. После этого таможенные органы выдают паспорт транспортного средства на основании представленных документов. Абонентский терминал устанавливается на автомобиль.

Собственник транспортного средства, оснащенного абонентским терминалом, предоставляет информацию о транспортном средстве в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». В течение 10 дней ТС представляется на государственную регистрацию в органы ГИБДД. Затем органы ГИБДД осуществляют государственную регистрацию транспортного средства с установленным абонентским терминалом.

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